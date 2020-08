Abonament RTV trzeba płacić, bo trwa właśnie "polowanie". Zobacz, kogo odwiedza kontrola! [28.08.2020 r.]

O zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaklasyfikowane do I grupy inwalidzkiej, kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi bądź wojskowymi, ale też osoby, które ukończyły 60 lat i posiadają prawo do emerytury o wielkości nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie - informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

