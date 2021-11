Abonament RTV w 2022 roku. Kto teraz za darmo ogląda TV, nadal nie będzie płacił? [8.11.21 r.]

Abonament RTV 2022

Oni nie muszą płacić abonamentu RTV w 2022 roku

Nadal zwolnieni z opłat będą w m.in. osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy. Na RTV nie będą też płacić bezrobotni oraz pobierający świadczenie przedemerytalne, jak również otrzymujący zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.