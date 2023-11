Abramczyk nadal z Polonią Bydgoszcz. Ambitne plany na sezon 2024

Tomasz Gollob walczy. "Do końca, tak samo jak na torze". Co słychać u mistrza?

- To wielki honor móc sponsorować bydgoski sport - podkreślał Czesław Abramczyk, prezes firmy. - To wszystko się łączy; zdrowie, ryby, sport, aktywność. W ostatnich sezonach splot pewnych okoliczności spowodował, że nie udało się awansować, ale będziemy dalej wspierać drużynę. Razem musimy zrobić wszystko, by dać bydgoszczanom tę radość, żeby nasz bydgoski zespół znalazł się w ekstralidze - dodał.

Szef Polonii Jerzy Kanclerz również nie krył zadowolenia z przedłużenia współpracy. - Jestem dumny i zadowolony, że będziemy współpracować już piąty rok. Pierwszą umowę podpisaliśmy w lutym 2020 roku. Mogę zdradzić, że sezon 2024 kwota z pierwszej umowy wzrosła trzykrotnie, jest to również o sto procent więcej niż rok temu - zdradził. - Ta współpraca jest owocna. To nie tylko cyfry, o których wspomniałem, ale to także zakup silnika, z którego korzystał w sezonie 2023 Daniel Jeleniewski. Teraz jest do dyspozycji naszego klubu. Firma Abramczyk pomogła także przy kontraktowaniu Mateusza Szczepaniaka, który dołączył do drużyny w trakcie minionego sezonu.