Abramczyk Polonia Bydgoszcz szykuje się na twardą walkę o finał

- Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że Ostrów wygra u siebie większą różnicą punktów i będzie lepszy w tym dwumeczu. ROW walczył jednak do końca i wyszarpał to trzecie miejsce - komentuje Jerzy Kanclerz, szef bydgoskiego klubu. - Nikt nie kalkuluje, nie wybiera sobie przeciwnika, bo na tym etapie każdy może być groźny. My również nie kalkulowaliśmy, ani na koniec rundy zasadniczej, ani w ćwierćfinałach. Nie ma co się zastanawiać, który rywal byłby lepszy, tylko skupić się na pracy do wykonania. Nasz cel minimum to awans do finału. Jeśli to nam się uda, to będzie znak, że się nie cofamy. Oczywiście nadal chcemy walczyć o awans, ale najpierw trzeba przejść półfinały - zaznacza prezes Polonii.