Abramczyk Polonia Bydgoszcz zawiodła w Ostrowie Wielkopolskim. Niespodziewana porażka

Od początku bydgoszczanom kompletnie nie szło na torze w Ostrowie. Pierwszy raz wygrali dopiero w szóstym wyścigu, a podwójnie w dwunastej gonitwie za sprawą juniorów Wiktora Przyjemskiego i Oliwiera Buszkiewicza.

W piątym biegu po raz pierwszy oglądaliśmy ściganie na torze, bo wcześniej kto wygrywał starty dojeżdżał do mety. W siódmym wyścigu Andreas Lyager wyprzedził na dystansie Jakuba Krawczyka, przywożąc zwycięstwo. W ósmej gonitwie upadek zaliczył David Bellego, który widać, że jeszcze nie doszedł do siebie po kontuzji. Szkoda wyścigu dziewiątego. Kenneth Bjerre wyprzedził Krawczyka, ale pod koniec trzeciego okrążenia dał się ograć juniorowi z Ostrowa Wlkp. Z kolei w dziesiątym biegu do końca o drugą pozycję walczył Layger ale nie dał rady Matiasowi Nielsenowi. Niestety, to był jeden z nielicznych momentów, kiedy poloniści próbowali walczyć.