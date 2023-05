Abramczyk Polonia po czterech meczach. Są powody do niepokoju? Były męskie rozmowy

Bydgoska drużyna wygrała dwa mecze u siebie, ale z dwóch wyjazdów wróciła z niczym. O ile przegraną w Zielonej Górze trzeba było brać pod uwagę, to porażka w Landshut - w raczej jej rozmiary i styl - budzą zaniepokojenie. Poloniści wywalczyli tam tylko 38 punktów, przez większą część zawodów zupełnie nieskuteczny był David Bellego, potencjalny lider Abramczyk Polonii. Kłopoty mieli również pozostali.

Prezes Polonii Jerzy Kanclerz przyznał, że w niedzielę w klubie odbyły się męskie rozmowy. - Mieliśmy odprawę. Przegadaliśmy sobie mecz z Landshut, porozmawialiśmy o tym, nad czym co trzeba poprawić. Każdy z zawodników wie, o co walczymy w tym sezonie i każdy będzie pracował, by poprawić swoje wyniki. Nie zmieniamy kursu i nie wpadamy w panikę. To dopiero początek sezonu, jest czas na poprawę ewentualnych błędów.