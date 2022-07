Absurdalne reklamacje w biurach podróży. Nieudane wczasy, bo alkohol był za słaby, padało albo morze było za ciepłe w Egipcie

Pracownik jednego z bydgoskich biur podróży opowiada, że niedawno przyszedł do niego klient, który wrócił z wakacji w Turcji.

- Skarżył się na monotonne śniadania. Gdy zapytałem, co ma na myśli, to odpowiedział, że codziennie było to samo. Hotel serwował m.in.: jajecznicę, parówki, kiełbaski w czerwonym sosie z fasolą, omlety na zamówienie, pancakes, naleśniki, sery, wędliny, warzywa, owoce, jogurty, musli. Zamurowało mnie, gdy ten pan to wszystko wymienił. Zapytałem go, czy w domu też ma taki wybór w kwestii śniadań. Choć odpowiedział, że nie, to dodał, że za 4000 złotych za tydzień, to myślał, że hotel "go zaskoczy". Jeszcze nie mam odpowiedzi, czy reklamacja została uznana czy nie - słyszymy.