Aby chronić pacjentów w chełmińskim szpitalu wprowadzono zakaz odwiedzin

Jednocześnie, w szpitalu kierują zaproszenie do pań, które chciałyby zrobić bezpłatną cytologię.

Kto może skorzystać? Kobiety w wieku od 25 do 59 lat. To bezpłatne badanie cytologiczne w ramach programu "Profilaktyka raka szyjki macicy". Wymaz profilaktyczny pobierany zostanie w poradni ginekologiczno-położniczej przez położną. Wszelkie informacje o badaniu można uzyskać pod nr tel. 56 677 27 05 w środy od 15:30 do 17 i piątki od 13 do 15.