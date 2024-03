Adam Bobik - to on jest gwiazdą filmu "Sami swoi. Początek". Mamy prywatne zdjęcia aktorka [6.03.2024]

Adam Bobik prywatnie i zawodowo

To on jest gwiazdą filmu "Sami swoi. Początek". Tak żyje Adam Bobik - ZDJĘCIA

Jak sam przyznaje, doskonale odnajduje się na planie komedii. A co go bawi na co dzień? "Różnie. Często muszę kontrolować swój czarny humor, bo mam do niego dość duże predyspozycje. Lubię nabijać się z rzeczy, które dla niektórych osób nie są powodem do śmiechu. Lubię też żarty sytuacyjne. Całe szczęście, mam wielki dystans do siebie i nie przeszkadza mi, gdy to ja jestem obiektem żartów. Był taki moment, że oglądałem stand up'y. Poczułem jednak po czasie przesyt wulgaryzmu. Należę też do grona fanów starych, polskich komedii, takich jak "Chłopaki nie płaczą", "Kiler" czy "Poranek kojota"" - zdradził Adam Bobik.