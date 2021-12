Adam Lyczmański, ekspert sędziowski programu Liga+ Extra emitowanego w Canal+ [rozmowa]

Jak doszło do współpracy z Canal+?

Wszystko zaczęło się od telefonu od Marcina Rosłonia na początku lipca. Byłem na rybach. Wróciłem i widzę nieodebrane połączenie, po czym czytam SMS „Marcin Rosłoń Canal Plus proszę o kontakt”. Oddzwoniłem. Spotkaliśmy się na taką luźną, zdalną rozmowę. Potem doszło do rozmowy z Marcinem i Michałem Kołodziejczykiem, dyrektorem Canal+Sport. Były poruszane różne kwestie, choćby mojej dyspozycyjności. Skończyło się informacją, że się odezwą. Po tygodniu był kolejny kontakt, że zaczynamy współpracę. Wszystko trwało bardzo szybko, bo sezon startował pod koniec lipca.

Nie miał pan dylematów „wejść w buty” pana Sławka czyli Sławomira Stempniewskiego, wieloletniego eksperta Ligi+ Extra, nierozerwalnie kojarzonego z tym programem?

Z racji tego, że Radomiak, którego prezesem jest Sławek, awansował do ekstraklasy, nie mógł pełnić dalej tej roli w Lidze+ Extra. Sławek to mój bardzo dobry kolega. Myślę, że z jego namaszczenia gdzieś moje nazwisko padło. Poprzeczka zawieszona przez niego wisi wysoko, ale ja bym chciał do niej doskoczyć. Wiadomo, że kontrowersje kojarzono ze Sławkiem. Każdy ma inną osobowość. Nie będę na siłę naśladował Sławka, bo to nie miałoby sensu. Poza tym on tam był sześć czy siedem lat, a ja dopiero zaczynam.