Adam Malinowski w programie "Sanatorium miłości 5". Przekonuje, że "najgorsze co może być w życiu, to samotność" OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Adam Malinowski ma 62 lata. Mieszka w piętrowym domu w Golinie (gmina Jarocin, Wielkopolska). Ożenił się wcześnie, bo już w wieku 19 lat. 44 lata i 7 miesięcy był w szczęśliwym związku.- Żona odeszła w krótkim czasie, bo w tygodniu zmarła. W pierwszym, drugim, trzecim pokoju nastała cisza - mówił ze smutkiem w programie "Sanatorium miłości".Zobaczcie zdjęcia Adama Malinowskiego i jego nowych przyjaciół z programu "Sanatorium miłości" >>>> screen z programu "Sanatorium miłości" w TVP Zobacz galerię (26 zdjęć)

Adam Malinowski z małej wsi Golina pod Jarocinem to jeden z sześciu mężczyzn uczestniczących w piątej edycji kultowego programu TVP 1 "Sanatorium miłości". - Przyjechałem do Buska z nadzieją, że coś się zmieni w moim życiu. Wreszcie ruszę do miasta, bo na wsi jest zbyt wielki spokój - wyznał w programie. Poznajcie bliżej Adama z Wielkopolski.