Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [17.12.2023] OPRAC.: Iwona Góralczyk

40 lat temu Adasia Niezgódkę w "Akademii Pana Kleksa" zagrał Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś, czyli Sławomir Wronka?

5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.