Adrianna i Michał z Rolnik Szuka Żony już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób [30.07.2023]

Adrianna i Michał w programie "Pytanie na śniadanie"

Adrianna i Michał to jedna z najsympatyczniejszych par ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" . Tydzień po swoim weselu odwiedzili program "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 i podzielili się swoimi wrażeniami odnośnie najważniejszego dnia w swoim życiu. My w poniższej galerii prezentujemy zdjęcia z ich ślubu.

Zdradzili, że na żadnym weselu nie wybawili się tak jak na własnym. Jedna czwarta gości to była rodzina i znajomi Ady. Pozostali mieszkają na co dzień na Podlasiu. Na weselu bawiło się aż 200 osób! - Było bajecznie - wyznała Adrianna.

- Ja to wszystko organizowałam. Dla mnie to całe wydarzenie wiązało się z ogromnym stresem i ogromnymi emocjami. Dziś bardzo się cieszę i jestem szczęśliwa - dodała Adrianna Tyszka.

Przepiękna suknia weselna Adrianny z "Rolnik szuka żony"

- Gdy suknię zobaczyłam w salonie, nawet nie chciałam jej przymierzać. Nie podobała mi się. Mama zachęcała mnie jednak: "Przymierz, z ciekawości". Założyłam ją i się w niej zakochałam. Stwierdziłam, że jest to sukienka, która idealnie do mnie pasuje, która nie przykrywa mojej urody, ale ze mną współgra - wyznała Adrianna Tyszka.

Pierwszy taniec Adrianny i Michała, zakochanych z "Rolnik szuka żony"

Zanim doszło do pierwszego tańca państwa młodych, niemal wszyscy goście odtańczyli wspólnie poloneza. Wyszło pięknie, tak jak wymarzyła to sobie Adrianna.

Michał zdradził w telewizji, że Ada początkowo planowała, iż pierwszy taniec zostanie perfekcyjnie przygotowany. Chciała trenować go przez co najmniej trzy miesiące przed weselem. - W międzyczasie był sylwester, nasza pierwsza większa impreza, na której mogliśmy potańczyć. Ada stwierdziła, że jestem takim dobrym tancerzem, że nie musimy tego ćwiczyć - zdradził Michał. Efekt końcowy zrobił na gościach weselnych olbrzymie wrażenie.

Oto prawdziwa historia listu Adrianny do Michała w programie "Rolnik szuka żony"

- Gdy Marta Manowska przyszła do mnie z pudłem pełnym listów, wpadłem na pomysł, by jeden z nich wylosować. Wziąłem pierwszy list z brzegu. Nie otworzyłem go i nie przeczytałem. Założyłem, że ta osoba zostanie zaproszona do programu. Była to właśnie Adrianna. Ryzykowałem, ale to ryzyko się opłaciło - opowiadał Michał Tyszka.

A co było w tym liście?- Prawdę mówiąc, nie był on bardzo zachwycający. Opowiedziałam o sobie. Napisałam, gdzie pracuję, co robię na co dzień. Same konkrety - zdradziła Adrianna Tyszka.