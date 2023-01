Agnieszka Kaczorowska-Pela pokazuje swój piękny dom. Zobacz jak mieszka popularna aktorka [14.01.2023]

Agnieszka Kaczorowska-Pela urodziła się 16 lipca 1992 w Warszawie. Ma starsze rodzeństwo - siostrę Jolantę i brata Piotra. Jako sześciolatka rozpoczęła trenowanie tańca towarzyskiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 10 lat. Skończyła 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Studiowała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Na koncie ma liczne sukcesy taneczne - z Pawłem Tekielą w 2010 zdobyła tytuły: mistrzów Polski w kategorii młodzieżowej i młodzieżowych mistrzów świata w stylu latynoamerykańskim oraz zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach Europy. W latach 2014–2018 była trenerką w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” emitowanym na antenie Polsatu. Tańczyła z: Rafałem Maślakiem, Krzysztofem Wieszczkiem (wygrała z nim w trzeciej edycji programu), Łukaszem Kadziewiczem, Nikodemem Rozbickim, Michałem Malinowskim i Antkiem Smykiewiczem. Jest autorką choreografii do spektaklu Marcina Szczygielskiego „Single po japońsku”, który reżyserował Olaf Lubaszenko. We wrześniu 2017 otworzyła szkołę tańca „Danceworld by Agnieszka Kaczorowska”. Zamknęła ją w 2020 z powodu epidemii COVID-19.