Agnieszka Kwiatkowska z "Rolnik szuka żony" na odważnym zdjęciu. "Piękna, a przy tym bardzo mądra kobieta!" [28.05.2024 r.]

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - życie na gospodarstwie

41-letnia Agnieszka mieszka w Biskupcu, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo rolne. Jej posiadłość to prawdziwa oaza spokoju, w której znajduje się ośrodek jeździecki, hotel, restauracja oraz stajnia z końmi. Widoki z lotu ptaka ukazują ogrom pracy, jaki włożyła w rozwój swojego gospodarstwa, które przez wielu uznawane jest za najpiękniejsze w całej edycji programu "Rolnik szuka żony".

- Początkowo to miała być malusieńka stajenka z malusieńką halą i z malutkim domem. Wyszło trochę inaczej - opowiadała Agnieszka w programie.

Jej gospodarstwo robi wrażenie - hotel, restauracja, plac do jazdy konnej z trybunami, stawy z pomostami i malownicze miejsca do wypoczynku. To wszystko otoczone jest przez lasy, co dodaje uroku i tworzy idylliczny klimat.