Agnieszka Mrozińska z serialu "Barwy szczęścia" - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024 r.]

Agnieszka Mrozińska mieszka na warszawskiej woli od początku pandemii razem z Aleksem i 11-letnią córką Nadią. Swoje nowe mieszkanie urządziła tak, jak zawsze chciała. Nie ukrywa, że różowy to jej ulubiony kolor. Widać to, gdy zajrzymy zarówno do jej salonu, jak i pokoju córki. To dominujące barwy.Agnieszka Mrozińska przekonuje, że nigdy nie spotkała się z opinią, że ich mieszkanie jest zbyt różowe. Byli jednak tacy, którzy mówili wprost: - O! Chyba Aga urządzała mieszkanie, bo różowe.- Zdradzę jedną rzecz. Różowy kolor w domu bardzo uspokaja, szczególnie pastelowy - mówiła Agnieszka Mrozińska z programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2.Zobaczcie, jak wygląda różowe mieszkanie Agnieszki Mrozińskiej z serialu "Barwy szczęścia". Zdjęcia >>>>

screen z programu TVP 2 "Pytanie na śniadanie"