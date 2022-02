Aktorzy znani z serialu Ranczo. Zobacz, jak wyglądają bohaterowie serialu na co dzień! [zdjęcia - 7.02.2022 r.]

W serialu "Ranczo" widzowie obserwują, jakie zmiany zachodzą w polskie wsi, jak zmieniają się również ambicje jej mieszkańców, którzy nie wahają się sięgać coraz wyżej.

Lucy Wilska (w tej roli Ilona Ostrowska), Amerykanka polskiego pochodzenia odziedziczyła na podlaskiej wsi Wilkowyje stary dworek swoich przodków. Przyjeżdża do Polski z zamiarem wyremontowania go. Ludzie, z jakimi się spotyka, problemy, jakie przed nią stają i sytuacje, z jakimi musi sobie radzić, składają się na ironiczny a jednocześnie bardzo realistyczny obraz życia i mentalności wiejskiej społeczności. Lucy powoli wrasta w Wilkowyje, znajduje tu miłość i zakłada rodzinę. Jej mąż Kusy (Paweł Królikowski), kiedyś utalentowany malarz, w efekcie życiowej tragedii wpadł w alkoholizm. Dzięki miłości do Lucy odżył i wrócił do malowania.

Ważną rolę w życiu wioski odgrywają bracia bliźniacy: wójt Kozioł i proboszcz Kozioł (Cezary Żak) oraz przedsiębiorcze kobiety – Hadziukowa, Więcławska (Dorota Chotecka), Solejukowa (Katarzyna Żak), Wioletka oraz gospodyni proboszcza Michałowa (Marta Lipińska). Na drugim biegunie znalazła się „ławeczka” (Tadeusz Hadziuk - Bogdan Kalus, Maciej Solejuk - Sylwester Maciejewski, Patryk Pietrek - Piotr Pręgowski, Stanisław Japycz - Franciszek Pieczka) – grupa miejscowych pijaczków, którzy pod wpływem miejscowego wina nazywanego „mamrotem” bardzo celnie komentują polską rzeczywistość i życie w Wilkowyjach.