Mrożące krew w żyłach sceny ze stacji paliw [ZDJĘCIA]

To się nie mieści w głowie. Zatankować i odjechać razem z dystrybutorem, wpakować się osobówką do sklepu na stacji paliw, wpaść na pomysł, by rozpalić ognisko tam, gdzie leje się benzyna. A jednak Polak potrafi. Zobaczcie, do jak kuriozalnych sytuacji dochodzi na stacjach benzyno...