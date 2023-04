Alarm od lekarzy - gastrolodzy nie kupią tych produktów. Takie jedzenie sieje spustoszeje w organizmie [15.04.2023]

Takie produkty szkodzą jelitom

Jakich produktów powinno się unikać, by cieszyć się zdrowymi jelitami? Sprawdź naszą galerię, by się tego dowiedzieć!

Jakie produkty dobre dla jelit?

Produkty, które są ogólnie przeciwwskazane w diecie, to m.in. w ysoko przetworzona żywność, fast-foody, słodycze, słone przekąski czy tłuste i smażone potrawy . Co jest za to dobre dla jelit?

Funkcje jelit w organizmie. Co robią jelita?

Jelita to niezwykle ważny narząd w organizmie człowieka. Są odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych i przetwarzanie resztek, które później są wydalane. To właśnie od nich w dużej mierze zależy to, jak funkcjonuje cały ludzki organizm.

Większość procesu trawienia odbywa się w jelicie cienkim. Enzymy trawienne obecne np. w trzustce rozbijają składniki pokarmowe do najmniejszych części składowych. Gdy zakończą one swoją pracę, jelito cienkie wchłonie składniki odżywcze i przetransportuje je do krwi oraz limfy, skąd trafią do wszystkich narządów ciała.