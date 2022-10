Alarm w GKM Grudziądz. Kluczowy zawodnik zerwie porozumienie? Joachim Przybył

Krzysztof Kasprzak może pożegnać się z menedżerem GKM Łukasz Szalkowski

Wilki Krosno w transferowym natarciu. Po wyrwaniu Jasona Doyle'a beniaminek teraz kusi Krzysztofa Kasprzaka. Jeśli przekona go do przeprowadzki, to GKM Grudziądz będzie miał duży problem.