Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje gwiazdor kadry siatkarzy. Zakochany po uszy w Jagodzie Gruszczyńskiej [10.01.2024] Joachim Przybył

O wielkiej popularności Aleksandra Śliwki najlepiej przekonuje plebiscyt Przeglądu Sportowego za rok 2023. Jeden z liderów reprezentacji Nikoli Grbicia zajął trzecie miejsce, ustępując jedynie Idze Świątek i Bartoszowi Zmarzlikowi. Tak mieszka i żyje na co dzień gwiazdor reprezentacji siatkarzy - zobaczcie kolejne zdjęcia!

Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich siatkarzy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźlu w towarzystwie pięknej Jagody Gruszczyńskiej, siatkarki plażowej. Wkrótce siatkarz może jednak przenieść się do Włoch. Tak mieszka i żyje na co dzień Aleksander Śliwka.