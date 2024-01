Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień polski skoczek. Magda i Hania to jego największe skarby [24.01.2024 r.] Joachim Przybył

Tak mieszka i żyje na co dzień Aleksander Zniszczoł. Każdą wolną chwilę poświęca żonie Magdalena i córeczce Hani - zobaczcie prywatne zdjęcia skoczka! Instagram Zobacz galerię (20 zdjęć)

Aleksander Zniszczoł był jednym z najlepszych polskich skoczków w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Na co dzień jest w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły.