Aleksandra Kwaśniewska - ślub. Tak wyglądała rodzina Kwaśniewskich na ślubie Oli i Kuby Badacha [26.11.2023]

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach ślub wzięli 22 września 2012 roku. Niedawno świętowali więc 11. rocznicę związku. Był to dzień pełen wzruszeń, zwłaszcza dla najbliższych pary. Emocje towarzyszyły też Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim - rodzicom panny młodej. Z tej pięknej uroczystości ślubu Oli i Kuby zostały wspomnienia i zdjęcia. Zobacz, jak wyglądała rodzina Kwaśniewskich na ślubie - mamy zdjęcia sprzed 11 lat. Prezentujemy je w naszej galerii niżej.

Aleksandra Kwaśniewska i Jakub Badach - tak się poznali

Aleksandra Kwaśniewska - dziennikarka, autorka tekstów piosenek, córka pary prezydenckiej oraz Kuba Badach - wokalista, kompozytor, dziennikarz muzyczny pobrali się w Katedrze polowej Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie. Poznali się natomiast w Radiu Zet, a także przez przyjaciół, m.in. Adama Sztabę. Jak mówią w wywiadach, mają podobną wrażliwość, podobne poczucie humoru. Bardzo szybko między nimi zaiskrzyło. Jeszcze w 2009 roku Ola Kwaśniewska była zaręczona z Wojciechem Szuchnickim. Kilka lat później zakochała się wyszła mąż za Jakuba Badacha.

Ślub Oli i Kuby - tak wyglądała rodzina Kwaśniewskich na uroczystości

Wydarzenie - ślub Aleksandry Kwaśniewskiej i Jakuba Badacha nie uszedł uwadze mediów, chociaż para bardzo dba o swoją prywatność i tylko sporadycznie dzieli się wspólnymi zdjęciami.

Jednak wówczas, 22 września 2012 roku, fotoreporterzy zarejestrowali rodzinę państwa Kwaśniewskich na tym wyjątkowym wydarzeniu. Tak prezentowali się Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy oraz ich córka Ola na ślubie. Zobacz w naszej galerii:

Aleksandra Kwaśniewska - kim jest

Aleksandra Kwaśniewska rodziła się 16 lutego 1981 roku. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiosną 2006, w parze z Rafałem Maserakiem, zajęła drugie miejsce w trzeciej edycji programu rozrywkowego TVN Taniec z gwiazdami. Ma tytuł Kobiety roku 2006 czasopisma "Glamour" w kategorii "debiut". Wystąpiła w teledysku do piosenki zespołu Why Not? "I Still Love You" (2006), za co była nominowana do nagrody Yach Film 2006 w kategorii "Kreacja aktorska".

Po występie w Tańcu z gwiazdami pracowała w TVN prowadziła program Kulisy Tańca z gwiazdami i była reporterką Dzień dobry TVN. W 2007 została dziennikarką dwutygodnika "Viva!". W tym samym roku wystąpiła także w filmie Korowód i użyczyła głosu Śpiącej Królewnie w animacji Shrek Trzeci.

W 2008 ukończyła półroczny kurs projektowania wnętrz na warszawskiej ASP i była jedną z uczestniczek programu rozrywkowego Polsatu Ranking gwiazd. W 2011 z matką Jolantą prowadziła program TVN Style Matki i córki, czyli rodzinny galimatias. W latach 20082012 prowadziła autorską audycję Niedziela słodko-Kwaśniewska w radiu Planeta FM. Jest współautorką tekstów piosenek na płycie Jakuba Badacha pt. Oldschool (2017) i napisała teksty piosenek "Learnin’ the Blues / Już wiesz co to blues" na płytę Matta Duska Sinatra With Matt Dusk (2020) oraz "Liczy się tylko to" do filmu Co w duszy gra (2021). W 2021 powróciła do pracy w telewizji, zostając współprowadzącą talk-show Miasto kobiet w TVN Style. Ola Kwaśniewska jest bardzo aktywna na Instagramie. Jej profil ma 350 tys. obserwujących. Pokazuje życie prywatne, podróże, prowadzi też rozmowy na żywo ze swoimi rodzicami, którzy odnoszą się do aktualnej sytuacji w kraju i za granicą oraz odpowiadają na liczne pytania fanów.

Kuba Badach - kim jest

Kuba Badach urodził się 24 sierpnia 1976 w Krasnymstawie.

Jest synem Tadeusza Badacha, prezesa Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i byłego posła SLD. Jego stryj, Ryszard Badach, jest nauczycielem oraz kompozytorem, autorem śpiewnika Piosenki o Zamościu i Zamojszczyźnie. Jakub Badach to absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach o specjalności wokalistyka jazzowa z tytułem magistra sztuki.

Od 1995 roku Kuba Badach to wokalista zespołu Poluzjanci, a od 1999 zespołu The Globetrotters.

Prowadzi także solową działalność artystyczną. Dwukrotny laureat nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. Za sprzedaż solowych albumów uzyskał dwie złote płyty.

Oto piosenka Kuby Badacha, do której słowa napisała jego żona Ola Kwaśniewska - wideo

Małżonkowie wspominają, że piosenka powstała podczas pandemii Covid-19. Aleksandra była wówczas za granicą, jej mąż Kuba w Polsce. Ola nie mogła wrócić wówczas do kraju. Byli ze sobą w kontakcie. Ona była w górach, pisała tekst tej piosenki i płakała. On, gdy ten tekst czytał, również płakał.

Oto wspólna piosenka Oli i Kuby Badachów: