Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Te produkty zostały wycofane przez GIS. Mamy ostrzeżenia! [30.07.2023 r.] OPRAC.: mam

Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.