Altina Schinasi w Google Doodle. Kim była Altina Schinasi? Google 4.08.2023 upamiętnia twórczynię "oprawek do okularów Harlequin"

Altina Schinasi - kim była bohaterka Google Doodle?

Altina Schinasi - twórczyni "kocich okularów" w Google Doodle

Altina Schinasi była amerykańską rzeźbiarką, filmowcem, przedsiębiorcą, dekoratorką witryn, projektantką i wynalazczynią. Najbardziej znana była z projektowania czegoś, co nazwała "oprawkami do okularów Harlequin", popularnie zwanych kocimi okularami - czytamy w Wikipedii.

GOOGLE DOODLE - co to jest?

Google Doodle to małe, zazwyczaj kolorowe obrazki, które pojawiają się od czasu do czasu w miejscu wyszukiwarki Google. Zazwyczaj dotyczą świąt, ważnych rocznic lub wydarzeń, które właśnie mają miejsce. Co ciekawe, na całym świecie to samo wydarzenie może mieć różne grafiki, zależnie od kulturowych uwarunkowań.