Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz Joanna Trzepiecińska [12.12.2023]

Joanna Trzepiecińska, to utalentowana aktorka, która skradła serca widzów rolą Alutki w serialu "Rodzina zastępcza". Wraz z Jedrulą (w tej roli Tomasz Dedek) tworzyli zabawną parę, która cieszyła się ogromną sympatią widzów.

Joanna Trzepiecińska urodziła się 7 września 1965 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie. Prawdziwym przełomem w jej karierze była "Sztuka kochania", gdzie partnerował jej Piotr Machalica.

Tak teraz wygląda serialowa Alutka z "Rodziny zastępczej" - zdjęcia

W 2000 roku dołączyła do obsady serialu "Rodzina zastępcza". To wtedy cała Polska poznała oryginalną i nieco ekscentryczną Alutkę. Żona Jędruli bawiła do łez i zachwycała niezwykłymi kreacjami. Jak mówi sama aktorka, rola w "Rodzinie zastępczej" była bardzo dobrze napisana.