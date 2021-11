Analiza bezpieczeństwa w Kujawsko-Pomorskie za 11 miesięcy roku. Pieszy pod szczególnym nadzorem

Jak wylicza podinsp. Adam Sobecki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – w tym roku (do 29 listopada) odnotowano 713 wypadków (763 w tym samym okresie 2020 r.). Zginęło w nich 114 osób (118), zaś rany odniosło 773 (807). Z udziałem pieszych było 156 wypadków (175 w ubr.), śmierć poniosły 23 osoby (28), a 145 odwieziono do szpitali (157). Na przejściach dla pieszych wydarzyło się 76 wypadków (91), zginęło 6 osób (11), obrażenia odniosło 75 (84).

Mamy więc aż o 5 ofiar śmiertelnych mniej na przejściach w regionie, co nie zmienia faktu, że 6 osób jednak tam zginęło.