Andre Agassi i Steffi Graf - tak mieszka i żyje na co dzień słynna tenisowa para. Zobaczcie jak się zmienili! [21.05.24]

To do dziś jest jedna z największych tenisowych historii miłosnych. Poznali się na początku lat 90, pobrali się w 2001 roku. Steffi była wówczas w zaawansowanej ciążki i niedługo potem na świat przyszedł ich syn Jaden. Dwa lata później para doczekała się córki Jaz. Tak dziś wyglądają Andre Agassi i Steffi Graf - zobaczcie gdzie mieszkają i czym zajmują się na co dzień!

Trudno sobie bez Andre Agassiego i Steffi Graf wyobrazić światowy tenis w latach 90. On wtedy - długowłosy, charyzmatyczny na korcie - był pierwszą wielką tenisową gwiazdą popkultury. Na szczyty popularności wzniósł go jeszcze burzliwy, acz nieudany i krótki związek z hollywoodzką gwiazdą Brooke Shields.

Andre Agassi wygrał osiem turniejów wielkoszlemowych, przez 101 tygodni był liderem światowego rankingu. Co ciekawe, nie przepadał w dzieciństwie za tenisem i do treningów zmuszał go ojciec. Gdy trafił do słynnej akademii Nicka Bollettieriego na Florydzie, jej właściciel pod wrażeniem talentu chłopca zwolnił go z wysokich opłat. Dziś Andre Agassi wraz z ukochaną Steffi Graf mieszkają w luksusowym domu w Las Vegas.