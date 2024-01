Andrzej Piaseczny - tak mieszka w 2024 roku. Zamieszkał w ogromnej drewnianej willi w Górach Świętokrzyskich [16.01.24]

"Chodź, przytul, przebacz" czy "Śniadanie do łóżka" to hity ponadczasowe. Wpisały się do kanonu polskiej muzyki i wciąż nucą je miliony ludzi. To dzięki takim hitom rozrosła się kariera Andrzeja Piasecznego.

Swego czasu fani mogli obserwować go w programie "The Voice of Senior", gdzie jako jeden z jurorów pomagał seniorom realizować swoje muzyczne marzenia.