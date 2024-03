Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, kończy 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia!

Na portalu społecznościowym zachęca do aktywnego stylu życia.

- Sport w moim życiu jest od zawsze, to mój nawyk. To moja energia, zdrowie, sprawność, figura, terapia na smutki, stres i na słabsze momenty. To też radość. Dlatego dbam, żeby nie odpuszczać. Systematyczność sprawia, że nawet jeśli jakaś podróż, czy inne okoliczności zachwieją ten rytm, szybko wracam do formy. Ciało pamięta, co wcześniej zakodowało - napisała na Instagramie Aneta Kręglicka.