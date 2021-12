Aneta, pielęgniarka z bydgoskiego szpitala, o życiu codziennym na oddziale covidowym

Najpierw dezynfekuje się zmarłego i worek, wkłada się ciało do worka, później do drugiego. W T-shircie i w pampersie. Od tego momentu nikt go już nie zobaczy.

Miłe uczucie, gdy społeczeństwo wam klaskało?

Trochę późno się o tym klaskaniu dowiedziałam, bo to był czas, w którym zajmowała mnie głównie praca, własne zmęczenie i strach [śmiech]. Był jednak taki moment, kiedy rzeczywiście odczuwaliśmy wsparcie. Fala w listopadzie i grudniu ubiegłego roku była rzeczywiście koszmarna. Na początku naprawdę wszyscy byli przestraszeni, bo nic o tej chorobie nie wiedzieliśmy. Nie wiadomo było jak ją leczyć. My, pielęgniarki jesteśmy w o tyle bezpieczniejszej pozycji, że gdy nie wiemy co robić, czekamy na dyspozycje lekarza. Tyle, że tym razem oni sami niewiele mieli do powiedzenia. Do tego w pierwszej fazie brakowało wszystkiego – tlenu, sprzętu. Trzeba jednak przyznać, że wraz z otwieraniem kolejnych oddziałów covidowych, szpital szybko sobie poradził i wyposażono nas w pełni. Lepszą sytuację miały te oddziały, które dysponowały tlenem „w ścianie”, bo z wymiana butli bywały problemy.

Jaka była atmosfera wśród pielęgniarek?

Trudno mi powiedzieć o wszystkich. Pracuję na bardzo ciężkim oddziale, więc nas niewiele jest w stanie złamać, ale gdy pojawiały się dziewczyny z innych pięter, to były w szoku. Część dziewczyn absolutnie nie chciała wejść w to środowisko, inne nie dawały rady fizycznie i psychicznie. Nacisków u nas jednak raczej nie było, a gdy pojawiły się zachęty finansowe i podwójna pensja - problemy z personelem się skończyły.

Jak wyglądał twój pierwszy dzień na oddziale covidowym?

Ulga. ?! Praca na covidowym była łatwiejsza niż na moim, ale może dlatego, że mam specyficzną perspektywę. Nie dość, że specyfika mojego oddziału jest trudna, to dochodzą do tego jeszcze ciągłe braki kadrowe. Na covidowym obłożenie łóżkami jest znacznie mniejsze, a personelu więcej. U siebie mam znacznie więcej leków do podawania, na covidowym pula tych leków jest bardzo ograniczona. Poza tym, na covidowym po 4 godzinach pracy należą ci się 2 godziny odpoczynku. To ogromny komfort, którego na innych oddziałach nie mamy. Najtrudniejsze na covidowym jest jednak obciążenie psychiczne – widok umierających młodych ludzi. Takich zdrowych do tej pory, bez dodatkowych jednostek chorobowych. No i sposób umierania. W samotności, bez rodziny. Kiedyś na oddziale leżała pacjentka, która nie chciała już żyć, bo wcześniej na covid zmarła dwójka jej dzieci. Mówiłem jej „niech pani walczy”, ale odpowiedziała, że nie ma dla kogo walczyć. I zmarła.

Jak umiera chory na covid?

Tę śmierć w przypadku covidu można zresztą bardzo łatwo rozpoznać. Czasem przywożą pacjenta i pielęgniarki mówią do siebie „wjechał zgon”. Bo to są wyraźne oznaki: funkcja świadomości, parametry, maskowata twarz, usta z największym trudem łapiące „rybki”. Ta choroba jest okrutna i nieprzewidywalna. Często oszczędza starszych, niesprawnych, a zabiera młodych, do tej pory całkowicie zdrowych. Gdy tylko była wolna chwila, siedziałam przy tych umierających i trzymałam ich za rękę. Bo ja też chciałaby, żeby w takiej chwili ktoś trzymał mnie za rękę. Na pewno, gdyby tylko można było, siedziałoby na moim miejscu któryś z najbliższych krewnych. Gdy zamykałam zmarłemu oczy, modliłam się w duchu, dziękując Bogu za życie tego człowieka. Później przychodził lekarz i stwierdzał zgon. Dalej następowało coś, z czym trudno mi się pogodzić. Najpierw dezynfekuje się zmarłego i worek, wkłada się ciało do worka, później do drugiego. W T-shircie i w pampersie. Od tego momentu nikt go już nie zobaczy. Zawsze w takiej sytuacji dławiło mnie coś w gardle, gdy myślałam sobie, że jestem ostatnią osobą, która widzi jego twarz.