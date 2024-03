Aneta Rygielska - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna bokserka z Torunia jedzie na igrzyska do Paryża [18.03.2024]

Aneta Rygielska to nie tylko bardzo utalentowana wojowniczka w ringu, ale również piękna kobieta. Kilka dni temu torunianka wywalczyła po raz pierwszy w karierze awans na Igrzyska Olimpijskie. Dokonała tego w mocno obsadzonym turnieju kwalifikacyjnym we włoskim Busto Arsizio. Tak mieszka i żyje na co dzień Aneta Rygielska - zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.