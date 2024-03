Ania Starmach odchodzi z programu Masterchef. Kim jest nowy juror Przemysław Klima? Oto prywatne zdjęcia [17.03.2024 r.]

Anna Starmach nie pojawi się w nowej edycji programu MasterChef. Sama Anna Starmach przyznała, że powodem odejścia z programu jest otwarcie własnej restauracji w Krakowie.

Zamierzam skupić się na realizacji mojego wielkiego marzenia, o którym myślę od lat - tj. otwarciu własnego miejsca w moim ukochanym Krakowie. Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację. Te lata nauki chcę TERAZ wykorzystać i stworzyć coś swojego, coś pięknego, coś pysznego. A na to potrzeba przestrzeni i czasu. W związku z tym nie będzie mnie w nowym sezonie programu Masterchef. To nie oznacza, że znikam z mediów. W dalszym ciągu będziecie mieli ze mną kontakt w mediach społecznościowych oraz spotkamy się chociażby w Dzień Dobry TVN - napisała.