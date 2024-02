Anna Protas-Strychalska z Wielgiego jeździ z pomocą na Ukrainę. To już dwa lata koszmaru!

Mijają dwa lata od inwazji Rosji na Ukrainę. Po spontanicznej fali pomocy, której ogrom nie mieścił się w głowie, przyszedł czas spowszednienie. To nie jest zobojętnienie, a takie przyzwyczajenie się do widoku ludzkiego cierpienia, zburzonych miast, płonących domów. Wojna trwa nadal, ciągle są zabici i ranni, bez przerwy potrzebna jest pomoc dla ludzi oraz zwierząt. One również giną, odnoszą rany, tracą swych ludzi. Są tak samo przerażone i cierpią. Może nawet bardziej, bo nie wiedzą, co się dzieje. Dlaczego ktoś do nich strzela? Teraz wolontariuszy została garstka. Zostali ci najbardziej wytrwali, którzy wiozą pomoc z narażeniem własnego życia i zdrowia. Docierają do miejsc, gdzie ostrzał się nie kończy. W każdej chwili może też zaatakować dron kamikadze.

- Gdy wybuchła wojna, niewiele wiedziałam o Ukrainie – opowiada Anna Protas-Strychalska. – Wraz z innymi wolontariuszami z Wielgiego spontanicznie pojechałam na granicę, by pomagać. Właśnie w Medyce poznałam Saschę Winklera z Niemiec, który założył taką grupę pomocową. Jednak wtedy działaliśmy zupełnie osobno. Sascha jest byłym żołnierzem, który służył w Afganistanie i świetnie sobie radzi w trudnych warunkach. My jeździmy z pomocą pod samą linię frontu, do Awdijiwki i do małych miejscowości za Kupiańskiem. Tam bez przerwy trwa ostrzał, a ludzie żyją w gruzach, bez prądu, bieżącej wody. Awdijiwka przed wojną była niewielkim przemysłowym miastem. Teraz nie ostał się ani jeden cały dom czy blok mieszkalny! Człowiek czuje się jak na planie filmu katastroficznego, ale najgorsze jest to, że wszystko dzieje się naprawdę. Trzeba się chować, bo zaczyna się ostrzał. Awdijiwka leży we wschodniej części Ukrainy, w obwodzie donieckim. Starą część miasta od nowej z zakładami koksochemicznymi oddzielają tory. Koksownia została zburzona na samym początku wojny. Większość mieszkańców opuściła Awdijiwkę, ale sporo zostało z różnych powodów, bo opiekują się starymi rodzicami, mają zwierzęta, bo w dużym mieście nie uda się im przeżyć z powodów finansowych. O pracę jest ciężko, a ceny są porównywalne do tych w Polsce.

- Z Polski najpierw jadę do Niemiec, tam zostawiam swój samochód i z grupą ruszamy na Ukrainę – kontynuuje pani Ania. – Wieziemy pomoc dla ludzi i zwierząt. Dotarcie na miejsce zajmuje średnio trzy dni. Busy to mobilne magazyny, do Awdijiwki czy Petropawliwki, miejscowość za Kupiańskiem, wjeżdżamy tylko terenowym autem, które osłonięte jest siatką maskującą. Po zmroku jeździ się tam z wyłączonymi światłami i zakrytą tablicą rozdzielczą. Wszyscy tak jeżdżą i jest to bardzo niebezpieczne, bo my możemy w kogoś wjechać albo ktoś w nas, poza tym trzeba jechać dość szybko. Gdy trwa nasilony ostrzał, trzeba przeczekać. Przez całą drogę Sascha jest bardzo skoncentrowany. Mamy na sobie hełmy, kamizelki kuloodporne. To jest wojna!

Pożarów nikt już nie gasi

W Awdijiwce cały czas płoną domy, których już nikt nie gasi. Ludzie, którzy zostali, trzymają się w grupach. Nietrudno zauważyć, gdzie żyją, bo starają się zachować namiastkę normalności. Sprzątają gruz przed blokami, zamiatają, a nawet latem sieją pietruszkę czy sadzą kwiaty, które ocalały. Nie mają prądu ani wody, która jest tam dowożona. Dociera do nich pomoc humanitarna. To przeważnie chleb, kasza, makarony i masło. Gotują na piecykach żeliwnych i nimi się też ogrzewają.

- Nigdy nie pytamy, dlaczego ktoś nie wyjechał – mówi. – Z prośbą o pomoc zwróciła się do nas mieszkanka Odessy, która w Awdijiwce ma mamę. Prosiła by ją odszukać. Znaleźliśmy ją, ale nie dała się namówić na opuszczenie miasta. Przed wojną i w czasie wojny opiekowała się kotami i psami. Podczas ostrzału większość zginęła, a ona sama straciła dom. Teraz dokarmia zwierzęta w ruinach i ani myśli, by stamtąd wyjechać. Takich historii jest bardzo dużo. Można książkę napisać. W Awdijiwce mieszkają różni ludzie, wykształceni, mniej wykształceni, emeryci, renciści, inwalidzi. Ludzie, którym wojna zabrała pracę. Wszyscy pragną spokoju.