Anna z 10. edycji Rolnik Szuka Żony - tak mieszka i żyje na co dzień. Zaglądamy do jej gospodarstwa [4.09.2023] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".