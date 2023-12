Anwil Włocawek ma Łukasza i wolne miejsce w składzie. "Nie możemy przegapić okazji"

Jednym z nazwisk, które pojawiają się wokół Anwilu jest Goeffrey Groselle. Środkowy reprezentacji Polski zalicza udany sezon w Zielonej Górze i niewykluczone, że wkrótce będzie chciał przenieść się do mocniejszego zespołu. Gdyby w Anwilu zastąpił Tannera Grovesa, to Anwil miałby aż dwa wolne miejsca dla obcokrajowców i kapitalne perspektywy na budowę składu już na sezon 2024/25.

- Na dziś nie ma tematu, ale gdyby była taka szansa, to bardzo chętnie - przyznaje Frasunkiewicz. - Groselle to bardzo dobry gracz, choć miał poprzedni sezon słabszy. Tak bywa w różnych okolicznościach, ja sam we Włocławku grałem najgorzej w życiu. Każdy gracz tej klasy pasowałby do Anwilu. Tanner Groves słyszy dookoła, że pewnych rzeczy nie może zrobić, potem się frustruje, ale cały czas robi postępy. Między NCAA i polską ligą są duże różnice, zwłaszcza taktyczne, a to nie są rzeczy, których można się nauczyć w trzy miesiące - podkreśla Frasunkiewicz.