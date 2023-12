Anwil Włocławek liże rany po pierwszej porażce w sezonie. "Staliśmy jak zombie"

Anwil Włocławek po trzynastu kolejnych zwycięstwach przegrał we własnej hali świąteczny mecz z Legią Warszawa. - Nie potrafiliśmy bronić, nie potrafiliśmy atakować. Być może niektórych ten mecz przerósł - komentuje trener Przemysław Frasunkiewicz. A za pasem najważniejsze derby w Orlen Basket Lidze.

- Mecz nie poszedł po naszej myśli, Legia postawiła nam bardzo trudne warunki fizyczne, my w pewnym momencie się wycofaliśmy i potem ciężko było wrócić na ten poziom. Rywale skakali nam po głowach, zbierali piłki w ataku, mieli dużo szans na ponowienia akcji. Musimy z tego wyciągnąć wnioski - przyznaje Jakub Garbacz. Legię do zwycięstwa poprowadził duet Christian Vital - Arik Holman (w sumie 48 punktów i 11 zbiórek). Frasunkiewicz podkreśla, że imponujące występy obu graczy to także efekt bardzo słabej gry w obronie jego zespołu. - Skoro Vital rzuca prawie 20 wolnych, to znaczy, że nie potrafimy bronić. Jak się zostawi Cowelsa na obwodzie, to jest trójka, jak się pozwoli Holmanowi na lewy drive lub zbiórkę w ataku, to są punkty spod kosza. Jak taki koszykarz poczuje grę, to potem jest ciężko go zatrzymać. Trzeba być skoncentrowanym od początku, a niektórzy gracze tego nie pokazali. Być może niektórych ten mecz przerósł? - rozważa trener Anwilu.

Nie pierwszy raz w sezonie problemem włocławian okazały się zbiórki. W sumie Legia miała ich o pięć więcej, co jeszcze nie jest wielkim dramatem, ale ofensywnych aż 14. "Wiadomo, że Legia mocno się bije fizycznie, my próbowaliśmy też zagrać mocniej, ale nie do końca to się udało. Pod tablicami fatalnie się zachowaliśmy, musimy to poprawić w jakiś sposób, nie mogą rywale nam skakać po głowach. To też robota dla skrzydłowych i niskich graczy, a my staliśmy jak zombie w niektórych sytuacjach" - mocno komentuje szkoleniowiec Anwilu.

Natomiast żadnych zastrzeżeń Frasunkiewicz nie ma do ostatniej akcji. Przypomnijmy: z dystansu rzucał Victor Sanders, ale popełnił faul w ataku podczas tego rzutu. - Skoro taką akcję bierze na siebie gracz, który ma wcześniej 6/9 z dystansu, to bardzo dobrze. To jego rzut "za ucha", nogi ma często wystawione w ten sposób. Nie mam nic więcej do dodania - skomentował szkoleniowiec. Czasu na wyciąganie wniosków nie ma zbyt wiele. Już w Nowy Rok Anwil zagra w drugim meczu świątecznym, tym razem na wyjeździe w derbach z niepokonaną w grudniu Arrivą Polskim Cukrem Toruń.

