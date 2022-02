Anwil Włocławek minimalnie gorszy w meczu na szczycie Energa Basket Liga

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Anwil Włocławek 83:77

Kwarty: 19:21, 21:18, 23:19, 20:19.

Czarni: Lewis 17, Beech Iii 7, Klassen 8, Witliński 2, Garrett 12 oraz Jankowski 8, Musiał 9, Słupiński 10, Young 10.

Anwil: Mathews 10, Łączyński 9, Petrasek 14, Dimec 18, Bell 3 oraz Dykes 16, Bojanowski 5, Frąckiewicz 2.

Czarni to ekipa, która jako pierwsza w tym sezonie pokonała Rottweilery (80:75 w „Hali Mistrzów” w 7. kolejce). Włocławian najwyraźniej zabolała ta porażka, bo w sobotę wręcz rzucili się na gospodarzy. Po 6 minutach prowadzili 17:6. Duża w tym zasługa Žigi Dimeca, zdobywcy 10 punktów.

Miejscowi szybko uporządkowali jednak szyki. Kolejne cztery minuty wygrali 13:4 i po 1. kwarcie tracili do Anwilu tylko 2 oczka (19:21).

2. część potyczki w hali „Gryfia” miała odwrotny przebieg od pierwszej: najpierw dominowali Czarni (głównie za sprawą rezerwowych Bartosza Jankowskiego i Dawida Słupińskiego), potem do głosu doszli włocławianie. Świetną zmianę dał Kyndall Dykes (13 pkt do przerwy). Do szatni zespoły schodziły przy wyniku 40:39 na korzyść zespołu ze Słupska.