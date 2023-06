Aparaty na zęby coraz popularniejsze. Tyle zapłacisz za nie w Kujawsko-Pomorskiem - znamy koszty

Rodzaje aparatów na zęby, ceny i zarobki ortodontów

- Syn ma 17 lat, nosi aparat już drugi rok, stały, metalowy z ozdobnymi, kolorowymi gumkami - opowiada pani Anna, właścicielka jednoosobowej firmy w Bydgoszczy. - Najpierw była konsultacja za 500 zł, na której miał robione różne zdjęcia i wszystko sobie omówiliśmy. Koszt aparatu to 3 tys. zł za każdy łuk, ale na początku tylko za jeden, a po pół roku ortodontka założyła drugi. Gdy miał jeden, płacił co miesiąc 200 zł, a gdy doszedł drugi, cena za regularne wizyty wzrosła do 250 zł. W tak zwanym międzyczasie, pani doktor robiła kilka zdjęć i wtedy było to dodatkowo 150 zł do każdej wizyty.

Wybrała chirurga szczękowego na NFZ. - Szukałam oszczędności, gdzie było to możliwe - mówi szczerze. - Syn będzie miał jesienią ściągnięty ten aparat, ale to też będzie spory koszt, bo ok. 2 tys. zł, ale w tej cenie jest szyna ortodontyczna, którą będzie musiał nosić jeszcze przez jakiś czas, higienizacja zębów i jakieś gadżety. Zaś tych do pielęgnacji zębów z aparatem mamy chyba z pół szafy i nawet nie liczę, ile na to wydaliśmy. Jednak zęby mu się pięknie wyprostowały, efekt jest wręcz zdumiewający! Tylko zastanawiam się czy to naprawdę musi tyle kosztować. My się na pewno nie zmieścimy w 15 tys. zł. No i jeszcze dojdą wizyty kontrolne po zdjęciu aparatu, 250 zł każda!