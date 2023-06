Apator Toruń - Unia Leszno: "Anioły" bez trenera, za to z debiutantem w składzie

Duńczyk ma 17 lat i w tym roku ściga się w Ekstralidze U-24. Wystartował w dziewięciu meczach toruńskiej drużyny i legitymuje się średnią 1,67. - Z pewnością jest wyróżniającą się postacią, ale to są na razie pojedyncze starty. To długi proces i trzeba wielu elementów, żeby z powodzeniem ścigać się w ekstralidze, choćby mieć odpowiedni team wokół siebie. Sprzętowo jako klub jesteśmy otwarci, aby odpowiednią bazę mu stworzyć - podkreśla Robert Sawina.

Obie drużyny przystępują do "meczu o play off" mocno poturbowane. For Nature Solutions Apator w ostatniej chwili stracił Wiktora Lamparta i to na dłużej. 22-letni żużlowiec złamał rękę i będzie pauzował kilka tygodni. To oznacza, że torunianie musza sięgnąć do drużyny U 24. Wybór mógł być tylko jeden, bo najbardziej obiecująco z szeregu młodych obcokrajowców prezentuje się w tym sezonie Nicolai Heiselberg.

Trenera "Aniołów" nie będzie tym razem w parkingu. Sawina został zawieszony na miesiąc, to kara za niebezpieczny tor podczas ostatniego meczu z Włókniarzem. To jednak nic w porównaniu do problemów leszczyńskich "Byków", które w ostatnim czasie straciły pięciu zawodników z powodu kontuzji. Na Motoarenie ma się już pojawił Janusz Kołodziej, ale wciąż zabraknie Chrisa Holdera i Grzegorza Zengoty. Ponownie na toruńskim stadionie pokaże się Adrian Miedziński, dla którego jednak powrót po kontuzji nie jest specjalnie udany (średnia 0,58 w czterech meczach).

Dla For Nature Solutons Apatora to więc dobra okazja do zakończenia serii porażek. - To trudny sezon dla całej naszej drużyny, czasami naprawdę nie wiem co się dzieje. Jako zespół cały czas pracujemy ciężko. Na papierze jesteśmy bardzo mocnym zespołem, z potencjałem nawet na medal. Sam miałem kilka mniej udanych spotkań, kilka razy zawiodłem zespół i postaram się, żeby to więcej się nie powtórzyło do końca sezonu - zapowiada Robert Lambert.