Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa transmisja na żywo. O której godzinie mecz? Gdzie oglądać na żywo w telewizji?

Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa składy

eWinner Apator Toruń

9. Paweł Przedpełski

10. Jack Holder

11. Adrian Miedziński

12. Petr Chlupac

13. Chris Holder

14. Justin Stolp

15. Krzysztof Lewandowski

Włókniarz Częstochowa

1. Leon Madsen

2. Jonas Jeppesen

3. Bartosz Smektała

4. Kacper Woryna

5. Fredrik Lindgren

6. Jakub Miśkowiak

7. Bartłomiej Kowalski

•Pierwszy wyścig o godz. 15.15

Apator - Włókniarz. O której godzinie mecz?

Apator Toruń na fali kontra rozbity Włókniarz Częstochowa. Kto faworytem niedzielnego meczu na Motoarenie? Przed sezonem to goście typowani byli do walki o medale. Teraz właśnie "Anioły" coraz częściej wymienia się jako kandydata do zastąpienia Włókniarza w czwórce. Ten mecz może potwierdzić aspiracje beniaminka.