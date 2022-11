Apteki w Tucholi nie dyżurują. Odsyłają klientów do apteki całodobowej w Chojnicach. Jest projekcie uchwały

W Tucholi jest siedem aptek. Ma być tak, że przez cały rok można będzie się wybrać, niezależnie od pory dnia i nocy, do dyżurującej właśnie apteki. Żeby dowiedzieć się, jaka apteka ma dyżur, wystarczy zajrzeć do grafiku.

To teoria, bo praktyka jest taka, że to prawo martwe, bo apteki nie dyżurują. Odsyłają klientów do apteki całodobowej w Chojnicach.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne praca aptek ma być dostosowana do potrzeb mieszkańców, by zapewniać dostępność świadczeń również w nocy, niedziele i święta. Przepis wskazuje na brak możliwości rezygnacji z dyżurów w sytuacji, gdy na terenie powiatu nie ma apteki pracującej całodobowo.