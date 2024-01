Archeologiczne odkrycie we Włocławku. Z Wisły wyłowiono średniowieczny miecz! Zdjęcia Joanna Maciejewska

We Włocławku trwa pogłębianie dna basenu na przystani przy ul. Piwnej. W trakcie prac natrafiono na cenne znalezisko – miecz sprzed ponad tysiąca lat. Artefakt może pochodzić nawet z IX wieku! To sensacyjne znalezisko archeologiczne na skalę kraju. Miecz na razie trafił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, gdzie został zabezpieczony. Później ma trafić do muzeum we Włocławku.