Ardanowski wystartuje z Torunia. Listę PiS otworzyć ma Szczucki

Ardanowski: Dostrzegam mankamenty

„Poprosił o to, żebym startował z list Prawa i Sprawiedliwości co było dla mnie dość oczywiste, bo jestem 22 lata w tym ugrupowaniu, ale to nie znaczy, że nie dostrzegam mankamentów Prawa i Sprawiedliwości i że nie będę o nich mówił”. Szef prezydenckiej rady ds. rolnictwa i obszarów wiejskich podkreślił, że ma zamiar "cały czas pracować nad korektą bieżącej polityki PiS-u, przedstawiając swoje pomysły i rozwiązania".

Jedynka dla Szczuckiego?

- Nie powtarzam tu plotek, bo on sam to powiedział wielokrotnie. Dalej zapewne Zbigniew Girzyński, bo obowiązujące jest porozumienie pomiędzy tą grupą posłów

Pełne listy poznamy w połowie przyszłego tygodnia. Ardanowski zapewnia, że pozycja na liście nie spędza mu snu z powiek:

- Łaska państwa na pstrym koniu jeździ. Startowałem w tylu kampaniach, że trudno mnie zaskoczyć. Na razie czuję się zobowiązany do złożenia sprawozdania przed wyborcami, czym się zajmowałem. Oraz tym, co mi się udało, a co nie. Zaczęły się dożynki, w związku z czym – ponieważ jest to mój naturalny obszar aktywności – staram się na nich pokazywać.