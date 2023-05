Areszt za jedną fotkę? Uwaga, posłowie szykują się nowe zakazy

Co proponują posłowie

Co ciekawe, nie znajdujemy tu paragrafu o zakazie fotografowania konwojów wojskowych na drogach publicznych.

Ale co jest tajemnicą?

Na razie można jedynie spekulować, o jakie obiekty chodzi. Owszem, wcześniejsze przepisy nakazywały „naczelnym i centralnym organom państwowym oraz terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, a także dyrektorom przedsiębiorstw państwowych”, wprowadzić oznakowania obiektów, których fotografowanie, szkicowanie i rysowanie bez zezwolenia było zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej. Jednak przepisy straciły moc z dniem wejścia w życie ustawy o ochronie informacji niejawnych. A zatem do dziś fotografować można było dotąd wszystko.

Zakaz fotografowania - zadecyduje minister

Wszędzie taka sama tablica z zakazem

Do aresztu za fotkę

„Takie zakazy nie mają dziś najmniejszego sensu” - czytamy na forum Nikoniarze. „Szkoda się rozpisywać, jak dyskretnie można zrobić zdjęcie. W ludziach siedzą jakieś dziwne fobie, że stara nastawnia kolejowa to tajne przez poufne i niezbędne dla obronności. (…) Kiedyś były włączone kamery na autostradach i można sobie było oglądać lawety ze sprzętem jadące do Medyki. Teraz chcą karać, jak ktoś sfotografuje semafor albo jakiś pociąg. Gdzie tu logika? Na dodatek głupie prawo szybko się wprowadza, trudno odwołuje”.

O tym, czy projekt nie wyleje dziecka z kąpielą zadecyduje urzędowy wykaz. Co się na nim znajdzie? Przypomnijmy co obejmował wcześniej. Znajdujemy w nim budynki użytkowane przez policję, pograniczników, strażaków, ale również o zakłady produkujące, remontujące oraz magazynujące broń. Zakazem objęte były również również zakłady, w których prowadzone były prace badawczo-rozwojowe lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

Obok obiektów związanych z MON i służb specjalnych, na liście widniały obiekty podlegające i nadzorowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Gdyby zakaz fotografowania miał obowiązywać wobec wszystkich tych obiektów, nie moglibyśmy fotografować nie tylko sądów i placówek penitencjarnych, ale również Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, izb morskich, a także Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Ponieważ zakazane byłoby fotografowanie „obiektów, w których wytwarza się, przetwarza, stosuje lub przechowuje materiały jądrowe oraz źródła i odpady promieniotwórcze” doszłoby do sytuacji, w której zakaz dotyczyłby szpitali, a nawet wielu lecznic weterynaryjnych i gabinetów stomatologicznych, bo wszędzie tam spotkać dziś można aparaty rentgenowskie.

Na poprzedniej liście są również „mosty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym, a najbliższy możliwy objazd jest położony w odległości powyżej 100 km”.

Czy i tym razem urzędnicza ostrożność sięgnie tak daleko? Przekonamy się już niebawem.