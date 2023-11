Arkadiusz Jakubik z serialu "Informacja zwrotna" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie gwiazdę Netfliksa! [24.11.23]

- W serialu "Informacja zwrotna" gram Marcina Kanię, byłego muzyka rockowego, zdesperowanego ojca, który szuka swojego zaginionego syna. Myślę sobie, że rola Kani była chyba jedną z najtrudniejszych, o ile dla mnie nie najtrudniejszą rolą w życiu. Mogę ją sobie chyba tylko porównać do "Domu złego". I to nie tylko dlatego, że ja mam prywatnie dwóch synów, o których myślałem codziennie na planie zdjęciowym "Informacji zwrotnej": co by było gdybym musiał któregoś z nich szukać. Serial "Informacja zwrotna" jest już dostępny na Netfliksie. Mam ogromną nadzieję, że spodoba się Państwu ten serial i po prostu mocno Was poruszy - powiedział w materiale promocyjnym Netfliksa Arkadiusz Jakubik.