Artystycznie uzdolniona młodzież z Brodnickiego Domu Kultury i I Liceum Ogólnokształcącego uwalnia sztukę. Zobaczcie zdjęcia

Artystycznie uzdolniona młodzież z Brodnickiego Domu Kultury i I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy uwalnia sztukę

"FreeArt Concept - uwalniamy sztukę" to warsztaty adresowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży, ze specjalistami z zakresu muzyki, tańca, teatru i plastyki, które to zajęcia prowadzą osoby związane z BDK:

Joanna Nehring-Roszkowska, trener emisji głosu,

Maciej Zayda Zajda, tancerz, choreograf,

Magdalena Dobrosielska-Jankowska i Marcin Szymielewicz, artyści plastycy,

Aneta Giemza-Bartnicka, instruktor teatralny.

Jak przekazała nam Aneta Giemza-Bartnicka z Brodnickiego Domu Kultury, która jest koordynatorem projektu FreeArt Concept wszyscy uczestnicy warsztatów przechodzą przez każdego rodzaju warsztat. W związku z tym, nawet jeśli wcześniej niektórzy interesowali się wyłącznie śpiewaniem, podczas warsztatów nauczą się także tańca. - Sensem warsztatów jest to, żeby przejść przez każdy warsztat - podkreśla Aneta Giemza-Bartnicka.