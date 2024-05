Aryna Sabalenka, wielka rywalka Igi Świątek, żyje luksusowo. Dom w Miami, ubrania od projektantów, podróże - zobaczcie zdjęcia

Aryna Sabalenka urodziła się w 1998 w Mińsku. Od kilku lat należy do światowej czołówki tenisistek. Na swoim koncie ma mnóstwo wygranych meczów, turniejów i zdobytych pucharów. Te najważniejsze to triumf w Australian Open 2023 i 2024 w grze pojedynczej, US Open 2019 i Australian Open 2021 w grze podwójnej. Od września do 6 listopada 2023 była liderką rankingu singlowego WTA, obecenie jako wiceliderka rankingu ściga w nim Polkę Igę Świątek.

TAK MIESZKA I ŻYJE ARYNA SABALENKA - ZDJĘCIA: