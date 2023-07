Awaria sygnalizacji świetlnej a styku Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy. Drogowcy usunęli usterkę

- Na skrzyżowaniu Kamiennej i Gdańskiej nie działa sygnalizacja. Już utworzył się korek od strony Jachcic. Co tam się stało, kiedy planują to naprawić, bo jak to potrwa jeszcze ze dwie godziny, nie sposób będzie się tą trasą przemieszczać. Tym bardziej, że w pobliżu jest PESA, więc jak ludzie wyjdą z pracy, zator komunikacyjny będzie ogromny - alarmują nasi Czytelnicy.

Zgłosiliśmy sprawę do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

- Nasi serwisanci pracują w tym miejscu. Wiemy, że sygnalizacja przestała działać około godziny jedenastej. Przypuszczalnie jest to zwykła awaria. Takie się zdarzają - informuje Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy.

ZDM zapewnia, że usterka zostanie naprawiona najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Czekamy na informacje potwierdzające naprawę.

Po ponownym kontakcie z rzecznikiem ZDMiKP po godzinie 15.10 dowiedzieliśmy się, że usterka została naprawiona, a ruch na styku Gdańskiej i Kamiennej odbywa się bez zakłóceń.