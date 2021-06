Awaria w Santander Bank Polska. Wielu klientów straciło wszystkie pieniądze. Bank pobierał sto razy więcej pieniędzy!

Awaria w Santander Bank Polska

W niedzielę (20 czerwca) doszło do nietypowej awarii w Santander Bank Polska.

- Próbuje dodzwonić się do Waszego banku od około godziny. Mam wyczyszczone konto do zera i blokadę na prawie 11tys! za zakup paliwa! Możecie to wyjaśnić? Mam potwierdzenie ze stacji z terminala i paragon - napisała jedna z klientek Santander Bank Polska w komentarzu na profilu banku Santander na Facebooku.